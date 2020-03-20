Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil-3 - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil-3
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil-3.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil-3
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:23 Kaynak: DHA
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