Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Bakan Akar'a Ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Bakan Akar'a Ziyaret

24 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Bakan Akar'a Ziyaret, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'deki hesabından "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti" notuyla fotoğraf paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Twitter, Hulusi Akar, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Orhangazi'yi İYİ Parti'ye Bırakmasının Ardından İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti İYİ Parti'den CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'e Destek Açıklaması: Saldırıların Nedeni Fethullah Gülen

Osmaniye'de Adaylıktan Geri Alınan MHP'li İsim Kalp Krizi Geçirdi Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Bakan Akar'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]