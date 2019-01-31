Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Bakan Akar'a Ziyaret
24 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'deki hesabından "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti" notuyla fotoğraf paylaştı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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