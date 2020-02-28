Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti. (2)