Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Değerlerimiz etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Değerlerimiz etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Değerlerimiz etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti. (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Değerlerimiz etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:17 Kaynak: AA
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