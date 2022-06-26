Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de cami temel atma törenine katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin sadece namaz kılmak için açılıp kapanan mekanlar olmadığını belirterek, "Camilerimizi mutlaka namazdan önce, namazdan sonra ders yapılan bir mektep haline getirmek istiyoruz. O yüzden milletimizi camilerimize bekliyoruz. Namaz öncesi, namaz sonrası hocalarımızın yaptığı cami derslerinden istifade etmeye davet ediyoruz insanlarımızı." dedi.

Ali Erbaş, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yaptırılan Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekci Camisi'nin temel atma törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Dini yüksek ihtisas merkezlerinde imam, müezzin ve Kuran kursu öğreticisi adaylarını eğiteceklerini, adayların sınavlarda başarılı olmaları halinde atanacağını ifade eden Erbaş, bunun gelecekte sadece ülkeye değil insanlığa da katkısının çok büyük olacağını aktardı.

Erbaş, Türkiye'de 150 bine yakın hocayla 90 bin camide ve 40 bine yakın Kur'an kursunda doğru dini bilgiyi öğretmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kur'an'a ve sünnete dayalı dini bilgi ile insanlarımızı donatmaya gayret ediyoruz. Ülkemiz dışında 100'ün üzerinde ülkede 2 bin 500 kadar hocamızla da sınırlarımızın ötesindeki insanlara hizmet götürüyoruz. İnşallah eğitim merkezlerimizle, Diyanet Akademimizle, dini yüksek ihtisas merkezlerimizdeki eğitimlerimizle milletimize, ülkemize daha fazla hizmet etmeye gayret edeceğiz."

Türkiye'de her yıl 600 caminin ibadete açıldığını, bunun ülke için önemli bir kazanım olduğunu aktaran Erbaş, Nihat Zeybekci Camisi'nin de ibadet ve eğitimin yanında önemli bir kucaklaşmaya, birliğe, beraberliğe vesile olacağını dile getirdi.

İstiklal Marşı'ndaki o dörtlük

Eğitim merkezi vasfındaki bu camilerin öğrenciler için bir uygulama camisi olarak da işlev göreceğini aktaran Erbaş, ezanlar ve minarelerin bir beldenin Müslüman oluşunun en önemli şiarları olduğuna dikkat çekti.

İstiklal Marşı'nın; "Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." mısralarına dikkat çeken Erbaş, şöyle konuştu:

" Mehmet Akif Ersoy, dua makamındaki o dörtlüğü boşuna koymadı İstiklal Marşı'na. Duadır bu ve o mısraların, o dörtlüğün sonunda 'amin' dememizi gerektiren dua makamındaki bir dörtlüktür bu dörtlük."

Camilerin sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler olmadığını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camilerimizi mutlaka namazdan önce, namazdan sonra ders yapılan bir mektep haline getirmek istiyoruz. O yüzden milletimizi camilerimize bekliyoruz. Namaz öncesi, namaz sonrası hocalarımızın yaptığı cami derslerinden istifade etmeye davet ediyoruz insanlarımızı. Bu bir fırsattır. Yaşımız kaç olursa olsun. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor."

Erbaş, üniversitelerdeki eksik olan camilerin hızla tamamlandığını, bu konuda rektörlerin taleplerinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Caminin yapımı üstlenen eski bakan Nihat Zeybekci ise bu süreçte kendisine destek veren ailesine ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Konuşmaların ve Erbaş'ın yaptığı duanın ardından caminin temeli atıldı.