Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremden etkilenenleri ziyaret etti.

Diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila'nın Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını kıldıran Erbaş, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının bölgede kurduğu 10 bin kişilik sıcak yemek kapasitesi bulunan mobil mutfağı da ziyaret eden Başkan Erbaş, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altında olan yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, daha sonra İzmir Acil Çağrı Merkezi'nde kurulan Kriz Merkezi'ni ziyaret etti.