Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Depremde evine giremeyen vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Depremde evine giremeyen vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Depremde evine giremeyen vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde evlerine giremeyen vatandaşların geceyi camilerde geçirebileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde evlerine giremeyen vatandaşların geceyi camilerde geçirebileceğini bildirdi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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