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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Depremde evine giremeyen vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir"
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde evlerine giremeyen vatandaşların geceyi camilerde geçirebileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde evlerine giremeyen vatandaşların geceyi camilerde geçirebileceğini bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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