Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu

16 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da depremde zarar gören tarihi Hacı Yusuf Taş Cami'nde inceleme yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da depremde zarar gören tarihi Hacı Yusuf Taş Cami'nde inceleme yaptı.

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi camide meydana gelen hasar için üzüldüklerini ancak, can kaybı olmamasının üzüntülerini azalttığını söyledi.

"Cenab-ı Hak daha büyük depremlerden korusun" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Malatya'nın merkezinde çok fazla hasar yok, can kaybı da yok. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk anda hem Elazığ'da hem Malatya'da bulunduk. Şu an Elazığ'da Türkiye Diyanet Vakfının mobil mutfağı 5 bin kişiye yemek verecek şekilde kuruldu. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Bu camide hasarın en kısa sürede tespit edilerek, gereğinin yapılmasını arzu ediyoruz, üzerimize düşeni yapacağız."

Bir gazetecinin "Gündemde bir tartışma var depremde ölenler şehit midir, değil midir" sorusuna Erbaş, "Depremde, yangında ölenler, denizde boğulanlar, sel felaketinde boğulanlar İslam fıkıhına göre hükmen şehit sayılır. Biz bunu bu şekilde biliyoruz ve milletimize de bu şekilde söylüyoruz." cevabını verdi.

Daha sonra Söğütlü Camiye geçen Erbaş, burada depremde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an tilavetini dinledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:03 Kaynak: AA
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