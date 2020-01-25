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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Depremden etkilenenler geceyi camilerde geçirebilecek"
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde geceyi geçirebileceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde geceyi geçirebileceklerini bildirdi.
Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullandı.
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