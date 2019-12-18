Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Devletimiz muhacir kardeşlerimize sahip çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Devletimiz muhacir kardeşlerimize sahip çıktı' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Devletimiz muhacir kardeşlerimize sahip çıktı"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Devletimiz bütün kurumlarıyla muhacir kardeşlerimize sahip çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Devletimiz bütün kurumlarıyla muhacir kardeşlerimize sahip çıktı. Birileri tırlar dolusu silah göndererek teröristlerin Müslümanları öldürmesini sağlamaya çalışırken, Türkiye binlerce tır dolusu yiyecek, giyecekle kardeşlerimizin yanında oldu." dedi.

Erbaş, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, merkezde sığınmacı ve geçici koruma altındakilere yönelik faaliyetler yapıldığını belirtti.

İslam inancına göre bir Müslümanın içinde bulunduğu rahatsızlığın bütün Müslümanları ilgilendirdiğini dile getiren Erbaş, İslam coğrafyasının birçok ülkesinde sıkıntı yaşadığı için Türkiye'ye gelenlerin olduğuna dikkati çekti.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in, Medine'ye hicretinin ardından Mekke'den ve başka yerlerden gelen muhacirlerle özellikle ilgilendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz onun ümmetiyiz. O muhacirlere nasıl yaklaştıysa biz de öyle yaklaşmak zorundayız. Anadolu toprakları sadece birkaç senedir muhacirlerle tanışmadı. Anadolu toprakları bin yıldan beri muhacirlerle tanışıyor çünkü bizim atalarımız binlerce kilometre uzaklardan gelip buralara yerleşti. Bazen Anadolu topraklarında yaşamayı tercih ederek geldiler bazen de zorunlu olarak geldiler."

Suriyeli 2 bin din görevlisine eğitim verildi

Türkiye'de bugün milyonlarca sığınmacının bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, "Devletimiz bütün kurumlarıyla muhacir kardeşlerimize sahip çıktı. Birileri tırlar dolusu silah göndererek Müslümanların birbirini öldürmesini ya da teröristlerin Müslümanları öldürmesini sağlamaya çalışırken biz de Türkiye olarak binlerce tır dolusu yiyecek, giyecekle kardeşlerimizin yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları süresince bölgenin maddi ve manevi kalkınmasını sağlamaya çalıştığını vurgulayan Erbaş, Suriyeli 2 bine yakın din görevlisine hizmet içi eğitim verildiğini belirtti.

Göç ve Manevi Destek Merkezinde, her gün sığınmacı ve geçici koruma altındaki yaklaşık 500 kişiye Türkçe eğitimi verildiğini dile getiren Erbaş, bu tarz çalışmaların artacağını sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Devletimiz muhacir kardeşlerimize sahip çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:59 Kaynak: AA
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