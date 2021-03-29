Diyanet İşleri Başkanı Erbaş din görevlilerinden ilimden kopmamalarını, insanlara güzel öğütle yaklaşmalarını istedi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerinden ilimden kopmamalarını, insanlara hikmetle, güzel öğütle yaklaşmalarını, farklı kültürleri tanımak için okumaya, dil öğrenmeye gayret etmelerini istedi.

Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yurt dışında görev yapacak din görevlileri için düzenlenen, 161 din görevlisinin katıldığı "Yurt Dışı Göreve Hazırlık Eğitim Semineri"ne çevrim içi katıldı.

Din görevlilerinin çok iyi bir görev bilincine, vazife şuuruna sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Vazife şuuru olmadan, peygamber varisi olarak insanlığa dini mübini İslam'ı anlatma bilinci, amacı, hedefi olmadan ne yaparsak yapalım, Allah nezdinde bunun bir kıymeti olmaz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İslam dininin insanlığın umudu olduğunu, İslam'ın insanlığa takdiminin önemine işaret ett. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir lütuftur. Böyle bir görevle yaşamak, böyle bir görevi ifa ederek insanın ömrünü tamamlaması, çok büyük bir lütuftur. Tabii lütuf büyük olunca onun sorumluluğu da çok büyük oluyor. Bu sorumluluklarımızdan bazılarını sizle paylaşmak istiyorum. Bizler insanlara İslam'ın rahmet mesajlarını, huzur iklimini taşıyoruz. İslamsız, insanlığın huzur bulması mümkün değildir. Peygamberlerin gayreti ve mücadelesini takip etmeliyiz. Kişisel bunalımların, huzur arayışlarının küresel krizlerin kuşattığı bir dünyada biz daha çok çalışmak ve gayret etmek zorundayız. Biz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetin bir ferdi olmalıyız. Her ne kadar bürokrasi ve mevzuatta unvanımız din görevlisi ise de sunduğumuz hizmetin özü ve ruhu itibarıyla İslam kültüründe bizim adımız asırlar boyu hademe-i hayrat olarak anılagelmiştir."

Din görevlilerinin bulundukları bölgede kardeşliğin filizlenmesi ve nefretin ortadan kalkması için çaba sarf etmesi gerektiğini belirten Erbaş, küresel gelişmeleri takip etmelerini istedi.

Çocuklar, gençler ve ailenin önemi

Erbaş, çocuk, genç ve aile alanında yapılacak çalışmaların önemini vurgulayarak, "Görev yerinizin din hizmetleri açısından ihtiyaç tespitini acilen yapmalısınız. Dini bilgi, gençlerin durumu, millet varlığımızın aile yapısı ve nesilleri gibi alanlarda hızlıca ve kapsamlı olarak bilgi sahibi olmalısınız. Vaaz, irşat konuları ihtiyaçlara göre hazırlanmalıdır." dedi.

Din görevlilerinden ilimden kopmamalarını, insanlara hikmetle, güzel öğütle yaklaşmalarını, farklı kültürleri tanımak için okumaya, dil öğrenmeye gayret etmelerini isteyen Erbaş, "Sizler hem gittiğiniz yerdeki Müslüman varlığı hem de bütün halk açısından İslam'ı ve Müslüman kişiliğini temsil ediyorsunuz. Bütün tavır ve davranışlarınız açısından bu hakikati hiçbir zaman unutmayınız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yurt dışında görev yapacak din görevlilerine kolaylıklar dileyerek sözlerini tamamladı.

Programa, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da katıldı.