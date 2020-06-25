Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile toplantı yaptı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile toplantı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile video konferans sistemi ile toplantı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile video konferans sistemi ile toplantı yaptı.

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Müşavir ve ataşelerle "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" hakkında istişarede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Sizler de bu süreçte zor zamanlar yaşadınız, bunu biliyoruz. Bu dönemi Avrupa'da çok ağır geçiren ülkeler oldu. Gerek zor durumda kalan kişilere yaptığınız ayni yardımlar ile gerekse bu dönemde aksatmadan devam ettirmeye çalıştığınız din hizmetleri ile büyük bir özveri ve gayretle çalıştınız" ifadelerini kullandı.

Erbaş, normalleşme sürecini yaşanan ülkelerde camilerin açıldığını, faaliyetlerin başladığını belirterek, henüz bu aşamaya gelmeyen ülkelerde sosyal medya üzerinden yürütülen faaliyetlerin verimli ve etkin bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Müşavir ve ataşelere pandemi sürecinde yurt dışında yapmış oldukları yardım faaliyetleri için teşekkür eden Erbaş, "Dünyanın neresinde olursa olsun milletimizin yardımlaşmayı çok önemsediğini de göstermiş oldunuz, örneklik teşkil ettiniz. İslam'ın infak, yardımlaşma ve dayanışma anlayışını, insanlara yardımcı olmayı ilke edinen bir inanç bir sistemi olduğunu bu vesileyle anlatmalıyız" diye konuştu.

Başkan Erbaş, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı"nın da bir yardımlaşma vesilesi olduğuna dikkati çekerek, "Öyle bir kampanya yürütelim ki 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' hadis-i şerifinde belirtilen o ilke gereğince en hayırlı insanlardan olma fırsatı olarak bunu değerlendirelim" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yaptığı hizmetlerle insanların güvenlerini kazandıklarına ve bu güvenin de her geçen gün arttığına vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bir dilim ekmeğe, bir parça kurban etine muhtaç milyonlarca insan var. Onlara Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ulaşmak zorundayız. Bu bizim üzerimizde bir vazifedir, emanettir. Milletimizin kurban vekaletini de istismar ettirmeden sağlıklı bir şekilde ehil insanların eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Sizler de bugüne kadar yapmış olduğunuz gayretli çalışmaları daha da artırarak bu işe sarılmalısınız. Yaptığımız bu faaliyet, küresel çapta bir iyilik hareketidir, iyilik yarışıdır. Her yere iyiliği ulaştıracağız."

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.

(İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:47 Kaynak: İHA

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