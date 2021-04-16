Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz

16.04.2021 02:01
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin 81 ilinde din istismarı konusunda çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin 81 ilinde din istismarı konusunda çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, TVNET'te canlı yayınlanan "Ramazan Hilali" programına katıldı.

Ramazan ayını tebrik eden Erbaş, "Cenabıhak, bu ramazan ayını en verimli şekilde geçirmeyi hepimize, bütün İslam alemine nasip eylesin inşallah." ifadesini kullandı.

Erbaş, bu yıl ramazan ayı temasını "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini, bu sayede ramazan ve Kur'an-ı Kerim'in müminler için bir şifa olduğuna dikkat çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kur'an'ın tamamının şifa olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kur'an'ın tamamı müminler için rahmettir. Kur'an'daki tüm emirler, bütün müminler, bütün insanlar için şifadır. Rabbim, bu şifadan bütün insanlığı mahrum bırakmasın." değerlendirmesini yaptı.

" Din İşleri Yüksek Kurulu, sahih dini bilgi üreten ve o bilgiyi vatandaşlarla buluşturan bir yapıdadır"

Ali Erbaş, din istismarıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'mizin 81 ilini ve bütün ilçelerini ziyaret ederek, konferanslar düzenleyerek, kitapçıklardan 2 milyon adet broşür yaparak insanımızı din istismarı noktasında uyaran etkinlikler, faaliyetler yaptık. Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz. Din İşleri Yüksek Kurulu, sahih dini bilgi üreten ve o bilgiyi vatandaşlarla buluşturan bir yapıdadır. 16 kişinin yanlışta ittifak etmesi mümkün değildir. Eğer bir konuda bir fetva, ittifakla bir fetva vermişse milletimizin gönül rahatlığı ile o fetvaya uymasının çok doğru olacağını buradan ifadeyim."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, TVNET, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış         
01:12
Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi         
00:22
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı         
22:46
Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı         
19:23
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi         
15:59
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet         
11:58
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 02:40:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei