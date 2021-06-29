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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Genç Çalıştayı'nın açılış programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Genç Çalıştayı'nın açılış programında konuştu Açıklaması

29.06.2021 10:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Genç Çalıştayı'nın açılış programında konuştu Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çağı dikkate almadan, eleştirilere kulak vermeden ve farklı fikirleri görmeden gençlerle diyalog kurma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çağı dikkate almadan, eleştirilere kulak vermeden ve farklı fikirleri görmeden gençlerle diyalog kurma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Erbaş, başkanlığın eğitim merkezinde düzenlenen Diyanet Genç Çalıştayı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, küresel boyutta büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir sürecin içinde olunduğunu söyledi.

Yeni fikir, yöntem ve uygulamaların biçimlendirdiği bir dünyanın önlerinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Her an ve her zeminde yeni gelişmelerin etkisini gösterdiği bu süreçte insanlık, baş döndürücü bir şekilde yol almaya devam ediyor. Bu yeni dünyada çağın ihtiyaç duyduğu yeteneklere, beklentilere ve yeniliklere kayıtsız kalmamız imkansız. Bugün aramızda bulunan ve fikirlerini büyük bir heyecanla dinleyeceğimiz genç kardeşlerimizin de bunun farkında olduğunu biliyorum." diye konuştu.

"Farklı kuşakların birbirlerini tanımaları, anlamaları son derece önemlidir"

Tarihin her döneminde gençler ve yetişkinler arasında iletişim sorunları yaşandığını ve kuşak çatışmalarının olageldiğini söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Elbette bu durum genç ve yetişkin bireylerin kişisel hayatlarını olduğu kadar onları çevreleyen toplumsal işleyişi de etkilemektedir. Kuşaklar arasında ciddi uyumsuzluklar ve çatışmalar daha sıklıkla yaşanmakta, gençler ile yetişkinler arasında ideal bir iletişim dili oluşturamamanın sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle farklı kuşakların birbirlerini tanımaları, anlamaları ve doğru bir iletişim içinde olmaları son derece önemlidir. Zira her yaş grubu, toplumsal hayata ve toplumsallaşmanın sürdürülmesine karşılıklı olarak katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte hızla gerçekleşen toplumsal değişme sürecinde gençlerimiz eskiye göre çok daha fazla zorluklarla karşı karşıyadır. Bu noktada yetişkinlerin deneyimleri, tecrübeleri çok kıymetlidir ve önemli bir rehber niteliğindedir."

Yeni kuşakların dil ve üslubunu anlamanın zorunluluk olduğunu ifade eden Erbaş, "Nesiller birbirlerini çok hızlı eskitip aşındırırken genç nesille iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz. Çağı dikkate almadan, eleştirilere kulak vermeden, farklı fikirleri görmeden gençlerle diyalog kurabilme çabaları sonuç vermeyecektir. Onların gerçeklerini, hislerini, hayallerini bilmeden tutkulu bir şekilde onlara ulaşma çabası da bir fayda sağlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yargılamadan ve etiketlemeden gençlerimizin fikirlerini, ideallerini, hayallerini dinlememiz gerekiyor"

Gençlerin kendini ifade etme yöntemlerinin farklılaştığına dikkati çeken Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Günümüz gençliği, bizlerin onları anlamada yetersiz kaldığımızı düşünüyor. Bizlerden, daha müsamahakar olmamızı ve kendilerini anlayışla karşılamamızı bekliyorlar. Özgürlüğüne düşkün, hayatına müdahaleden hoşlanmayan bu kuşak, şeffaflık ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar gibi kendilerinin de iştirak edebileceği diyaloglar bekliyorlar. Dolayısıyla yargılamadan ve etiketlemeden gençlerimizin fikirlerini, düşüncelerini, ideallerini, hayallerini dinlememiz gerekiyor. Bu yüzden yetişkinler olarak çalışmalarımızı, planlarımızı yeni nesilleri kuşatacak şekilde genişletmek durumundayız. İstiyoruz ki gençlerimiz faruk olsun, yani iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt edebilen, can taşıyan bütün varlıklara karşı merhamet hissiyle, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşabilen örnek bir nesil olsun."

İnsanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Yaratıcımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Vatanımıza, milletimize, ailemize, akrabalarımıza, çevremize, komşularımıza karşı sorumluyuz. Hayata böyle anlam katarız. Daha müreffeh, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir dünya için birlikte düşünmemiz ve sizlerin dinamizmi ve kararlığı ile birlikte hareket etmemiz gerekmektedir. Şimdi bu sorumluluk bilinciyle sizlerle birlikte geleceğe bakma zamanıdır. Yaşadığımız çağa ve geleceğe dair düşüncelerinizi dinlemek, dini hayatla ilgili fikirlerinizi almak suretiyle onlardan istifade etmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde gerçekleştirilecek olan Diyanet genç çalıştaylarını, başkanlığımızca uzun süredir düzenlenen gençlere yönelik organizasyonların devamı kapsamında oldukça önemli görüyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Genç Çalıştayı'nın açılış programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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