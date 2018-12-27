Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Tv Tanıtım Programına Katıldı (2)
1 saat önce
-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet TV tanıtım programında konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.
- Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
'ın Diyanet TV
tanıtım programında konuşması
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: AA
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