Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Tv Tanıtım Programına Katıldı (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Tv Tanıtım Programına Katıldı (2)

1 saat önce

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet TV tanıtım programında konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet TV tanıtım programında konuşması
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: AA

Ali Erbaş, TV, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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