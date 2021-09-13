Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2021-2022 Kur'an Kursları Açılışı ve Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali kapsamında gittiği Diyarbakır'da gerçekleşen programların ardından bir dizi ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021-2022 Kur'an Kursları Açılışı ve Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali kapsamında gittiği Diyarbakır'da gerçekleşen programların ardından bir dizi ziyarette bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yaptığı ziyaretlerin ilk durağı Dicle Üniversitesi oldu. Burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'u makamında ziyaret eden Başkan Erbaş, misafirperverliğinden dolayı Karakoç'a teşekkür etti. Yeni eğitim öğretim yılı için başarılar dileyen Erbaş, salgın sebebiyle üniversitelerin öğrencilerden mahrum kaldığını belirterek yeni eğitim döneminde bir an önce üniversitelerin ve hocaların öğrencilerine kavuşması temennisinde bulundu.

Rektör Karakoç ise ziyaretinden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, üniversitenin yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erbaş, sonrasında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. H. Musa Bağcı'yı ziyaret etti ve Bağcı'da eğitim ve öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Bir grup ilahiyat fakültesi öğrencisi ile soru-cevap şeklinde görüşme yapan Başkan Erbaş, daha sonra fakültenin konferans salonunda akademisyen ve öğrencilerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

GENÇLİK MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Erbaş, üniversitedeki ziyaretlerinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyarbakır'da bulunan gençlik merkezini ziyaret etti. Buradaki yetkililerden yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi alan Erbaş, merkeze gelerek ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

(Musa Erdoğan/İHA)