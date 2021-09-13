Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ile bir araya geldi

13.09.2021 07:55
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın bu topraklarda İslam'la müşerref olan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, "Peygamber Efendimizin (s. a. s. ) irtihalinden 7 sene sonra sahabe-i kiram insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Diyarbakır'a kadar gelmiş. " dedi.

Başkan Erbaş, ümmetin ve insanlığın büyük sorunları olduğuna ve sorunların yanında ümmetin birbiri ile çekişmemesi gerektiğine dikkat çekerek "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. " buyuruyor. Bizim birbirimize düşmememiz, birbirimizle uğraşmamamız gerekiyor. İşte ayet-i kerimede Rabbim bunlara fırsat vermeyin diye bizi uyarıyor. " şeklinde konuştu.

"Kurdukları kirli senaryolar tutmadı"

"Bugün sorunların çözümünde kanaat önderlerine, STK'lara, vakıflara, derneklere, öğretmenlerimize çok önemli bir vazife düşüyor. " diyen Başkan Erbaş, "Sorunlarımızı ilimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle çözeceğiz inşallah. Bir asırdır coğrafyamızda uygulanan fitne ve kurdukları kirli senaryolar, iyilik için bir araya gelen kanaat önderleri ve STK'lar sayesinde tutmadı. " ifadelerini kullandı.

"Bizlere dua eden insanlar sayesinde ayaktayız"

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın 149 ülkesinde çalışmalarını yürüttüğüne işaret ederek şöyle konuştu:

"Oradaki insanlara kurban eti dağıttığımızda gözyaşları içerisinde Türkiye'den buralara kadar gönderen insanlardan Allah razı olsun diye dua ediyorlar. Biz bu kadar düşmanların saldırılarına karşı nasıl ayakta durduğumuzu sanıyorsunuz. İşte bu insanların bizlere ettikleri dualar sayesinde ayaktayız Elhamdülillah. "

Toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Habermetre
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