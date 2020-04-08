Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sivillere yönelik saldırıyı kınadı... - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sivillere yönelik saldırıyı kınadı...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Diyarbakır Kulp'ta odun toplamaya giderken bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu zor süreçte çirkin yüzünü bir kere daha gösteren bu hainler, hedeflerine asla ulaşamayacaklar."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:26 Kaynak: AA
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