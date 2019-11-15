Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Dini Liderleri Bakü Zirvesi'ne katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Dini Liderleri 2'nci Bakü Zirvesi'ne katıldı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleşen zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Toplantıda terörizm, saldırganlık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, antisemitizm ve Hristiyan fobisi konuları tartışıldı. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Erbaş, Kudüs'te yaşanan zulme dikkat çekerek, "Birlikte yaşamanın en güzel örneklerini dünyaya Müslümanlar göstermiştir. İslam medeniyetinde bir arada yaşama tecrübesinin sembol şehirlerinden birisi de Kudüs'tür. Ama bugün Kudüs'te yaşanan zulmü hepimiz görüyoruz. O yüzden Kudüs'ün yeniden barış şehri olmasının sağlanması gerekiyor" dedi.

Öte yandan, 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 500 din ve devlet adamının katıldığı Dünya Dini Liderleri 2'nci Bakü Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'ye 70'inci doğum yılı ve görevde bulunmasının 40'ıncı yılı dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajını okudu. Cumhurbaşkanının mesajında Paşazade'yi göreve geldikten sonra dini hizmetlerin yaygınlaştırılmasında ve İslam alemine katkılarından dolayı kutladı.

Görüntü Dökümü

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-Bakü'de zirveden görüntüler

-Kongre Merkezi'nden dış detaylar

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüntüsü

-Diğer dini liderler

-Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş