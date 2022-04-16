Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Umre turları yeniden başlıyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır hac ve umre yapamayan Müslümanlar, bu sene pandeminin etkisini yitirmesi ile yeniden kutsal topraklara kavuşacak.

"UMRE TURLARINA BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milyonlarca insanın merakla beklediği umre konusunda kafa karışıklıklarını giderdi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN HAC KONTENJANINI SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAYACAK"

Erbaş daha önceki açıklamasında ise hac ibadetiyle ilgili şunları söylemişti: "2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Covid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."