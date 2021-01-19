Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Edirne Müftülüğündeki yangında can kaybı olmadığını açıkladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Edirne Müftülüğündeki yangında can kaybı olmadığını açıkladı
19.01.2021 11:43
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Müftülüğünde çıkan yangında can kaybı olmadığını belirterek, personele geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Müftülüğünde çıkan yangında can kaybı olmadığını belirterek, personele geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Edirne Müftülüğümüzde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Ana binamızın kullanılmaz hale geldiği yangında çok şükür ki can kaybı olmamıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabıhak her türlü afet ve musibetten milletimizi ve insanlığı muhafaza eylesin."
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