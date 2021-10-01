Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

01.10.2021 09:51

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'a ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'a ziyarette bulundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında kente gelen Erbaş'ı, Vali Canalp karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

Çok sevdiği ve adını her duyduğunda yüreğini kıpırdatan Edirne'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

" İstanbul'un fethinin organize edildiği güzel şehrimiz, payitaht olmuş güzel şehrimiz Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılışını yapacağız. Selimiye Camisi'nin revakları arasında ve yine Selimiye Camisi'nde hafızlık merasimi yapacağız. Bundan iki yıl önce Edirne'de yapmış olduğumuz hafızlık merasiminin, iki sene sonra yine büyük bir başarı gösteren Kur'an kurslarımızdaki hafızlarımızın icazet merasimi gerçekten bizi çok mutlu ediyor.

'Edirne camileri' deyince tabii bir dünya eseri olan, mimarlık tarihimizin adeta öncü ismi olan Edirne Selimiye Camimiz aklımıza gelmektedir. Üç Şerefeli ve Eski Cami ve benzeri çok güzel camilerimiz var. Bununla ilgili bir sempozyum düzenledik. Bu açıdan inşallah iki günlük bir ziyaret ve çalışmalarımız Edirne'miz için, insanlık için hayırlara vesile olur diyorum."

Erbaş, Vali Canalp'ın makamındaki görüşme sonrası Selimiye Camisi'ne geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekrem Canalp, Ali Erbaş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim 10:10 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor 09:48 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı 09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı 07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları

Son Dakika Haberleri
10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak
10:10 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim
10:05 Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu
10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti
09:54 Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak
09:47 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
09:31 Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu
09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak
09:02 Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler
İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak         
10:14
Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu         
10:06
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak         
09:54
Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu         
09:31
Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler         
09:03
Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak         
08:38
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli         
22:47
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 10:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne Valisi Canalp'ı ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement