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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."
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