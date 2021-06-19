Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emin Paşa Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika

Prizren Emin Paşa Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlileriyle de bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Prizren Emin Paşa Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunu ziyaret etti. Küçük öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kur'an kursunun bahçesinde şiirlerle karşıladı.

Kursla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Erbaş, Kur'an eğitimi alan ve hafızlık yapan öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Erbaş, Kur'an eğitimi almanın önemini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz. " Ne mutlu sizlere ki Yüce Rabbimiz sizin vesilenizle Kur'an'ı koruyor. Çünkü hafız demek, kuranı koruyan demek. Tabii siz Kur'an'ı koruduğunuz gibi Kur'an'da sizi koruyacak inşallah. İnşallah ömrünüzün sonuna kadar Kur'an'la beraber olursunuz. Peygamber Efendimiz bir müjdesinde buyuruyor ki, "Kur'an'ı ezberleyip de onu okuyanlar her zaman melekler ile beraberdir. "

Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Erbaş, hafızlığını tamamlayan iki öğrenciye de hediye verdi.

Başkan Erbaş, ayrıca Kur'an kursuna yapmış oldukları katkılardan ötürü Prizren İl Müftüsü Besim Berisha ile Prizren eski Müftüsü Lütfü Balık'a teşekkür plaketi verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Emin Paşa Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda Prizren'de görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında din-i mübini İslam'a hizmet ettiklerini söyledi.

Balkanların Anadolu'dan önce İslam'la tanıştığını hatırlatan Başkan Erbaş, "Bu topraklarda Müslümanların var olması bizim çalışmalarımıza bağlı. Bizim camilerde yaptığımız hizmetlere, eğitimlere bağlı. Ne kadar çok çocuğun, gencin kalbine İslam'ın sevgisini, Allah sevgisini, Peygamber Efendimizin sevgisini yerleştirebilirsek biz o kadar vazifemizi iyi yapmış oluruz. Ölçü budur. " dedi.

Başkan Erbaş, din görevlilerinin hizmet ettiği yerlerde insanlar üzerinde olumlu izlenimler bırakmalarının önemli olduğunun altını çizerek, "Hizmetlerinizi bitirip dönerken, insanlarla vedalaşırken, 'Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? ' diye sorduğunuzda. Allah Resulü Efendimizin ashabına sorması gibi, onlar da, 'Vazifeni en güzel bir şekilde yerine getirdin hocam. Allah senden razı olsun. Yarın senin için böyle şahitlik yapacağız. ' dedirtebilirsek eğer işte o zaman ne mutlu bize, ama bunu dedirtemezsek 'vahlar' olsun bize. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. " diye konuştu.