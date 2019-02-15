Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erzincan'da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erzincan'da

42 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca personel arasında moral ve motivasyon sağlamak, taşra teşkilatı ile merkez arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen "İl Buluşmaları" sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erzincan'da, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığınca personel arasında moral ve motivasyon sağlamak, taşra teşkilatı ile merkez arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen "İl Buluşmaları" sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca taşra teşkilatı ile merkez arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıylaDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla ülke genelinde "İl Buluşmaları" düzenleniyor.

Prof. Dr. Ali Erbaş, il il dolaşarak din görevlileri, üniversite öğrencileri, sivil toplum önderleri, Mehmetçik, polis teşkilatı, valilik ve belediyelerle buluşuyor.

Bu kapsamda 19'uncusu düzenlenen "İl Buluşmaları" kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan'da.

Prof. Dr. Erbaş Erzincan programına valilik ziyaretiyle başladı.

Ardından Binali Yıldırım Üniversitesi Camii'nde cuma hutbesi vererek, üniversite öğrencilerine konferans verecek.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşmayı planlayanDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan programı kapsamında hafızlık icazet merasimlerine katılarak, Pir-i Sami Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erbaş'a Erzincan programında Diyanet İşleri Başkanlığından üst düzey yöneticiler de eşlik edecek. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Erzincan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yaşam
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