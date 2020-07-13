Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eski Kudüs Müftüsü Sabri ile görüştü - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eski Kudüs Müftüsü Sabri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski Kudüs Müftüsü İkrime Sabri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski Kudüs Müftüsü İkrime Sabri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sabri görüşmede, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Erbaş'ı tebrik etti.

Ayasofya Camisi'nin tekrar ezanların okunup namazların kılınabileceği cami hüviyetine döndürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili bir mesele olduğunu belirtti.

Sabri, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda Türkiye'nin egemenlik haklarını kullandığını vurgulayarak "Bu haber dünyadaki bütün Müslümanların hislerine, duygularına tercüman olmuştur. Onları memnun etmiştir. Bu yönüyle Türkiye bir kez daha ne kadar büyük bir devlet olduğunu, kendi kararlarını kendisinin alabileceğini ve uygulayabileceğini bütün dünyaya ilan etmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Sabri, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kanunların sözü geçmektedir. Bu doğrultuda Danıştayın almış olduğu karar, hukuki bir karardır. Kimsenin Türk adaletinden şüphe etme lüksü olmaz, olamaz. Bu yönüyle Türk mahkemesi çok doğru bir karar almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'den Allah razı olsun, hayırlı ömürler lütfetsin, her türlü kötülükten kendisini muhafaza buyursun. Mahkemenin almış olduğu bu kararı hemen onaylamak suretiyle milyonlarca Müslüman'ı sevindirmiştir."

Sabri, Erbaş'tan Filistin halkının selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da tebrik için kendisini arayan Sabri'ye teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş, Türkiye, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:57 Kaynak: AA

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23:05
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22:49
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