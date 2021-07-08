Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatsa İslamdağ Külliye Camisi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İlim, cehaletin, körlüğün, kötülüğün, anarşinin, kavganın ortadan kalkmasına vesile olan en önemli vasıtadır. Cehalet ise kötülüklerin anasıdır. Bugün dünyada cehalet varsa, kötülük varsa ilmin faydalı olarak kullanılmamasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde İslamdağ Külliye Camisi'nin açılışında, camilerin ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezi olduğunu belirterek, inşa edilen caminin herkes için hayırlı olmasını diledi.

"Bizim medeniyetimiz güzellik medeniyetidir." diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için İslam sanatları diye bir alan oluşturmuş ecdadımız. İslam sanatlarından biri de güzel bir mimari eser bırakmaktır. İslamdağ Camisi bunun en güzel örneklerinden biridir. Caminin dışıyla, içiyle, minaresiyle, tavanıyla, kubbesiyle, revaklarıyla bunu çok güzel şekilde temsil etmişler. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Burada inşallah nice insanlar yetişecek."

Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki, 'İlim, kadın erkek herkese farzdır. Bütün Müslümanlara farzdır'. Kadın erkek ayrımı yapmadan bunu ifade buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kur'an'dan ilham alarak bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Bilenlerin cehaleti ortadan kaldırdığına işaret eden Erbaş, "İlim, cehaletin, körlüğün, kötülüğün, anarşinin, kavganın ortadan kalkmasına vesile olan en önemli vasıtadır. Cehalet ise kötülüklerin anasıdır. Bugün dünyada cehalet varsa, kötülük varsa ilmin faydalı olarak kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun da duasını yapıyor Peygamber Efendimiz." diye konuştu.

İlmi insanları kurtarmak için kullanmak gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsanları öldürmek için değil. Bugün maalesef ilim daha çok insanları öldürmek için kullanılıyor. Şu üretilen silahlara bakar mısınız? Bu silahları bugün en fazla kullanan terör örgütleridir. Terör örgütlerine bu silahları üretenler, verenler dünyanın en kötü insanlarıdır ama neyle üretiyorlar? Onu üretmek için matematik lazım, fizik lazım, kimya lazım, astronomi lazım. Halbuki astronomi çok faydalı bir ilimdir. Matematik çok faydalı bir ilimdir. Fizik, kimya hepsi... Hatta bu ilimleri Kur'an-ı Kerimi daha iyi anlayayım diye okursa öğrenciler, okuyanlar nafile ibadet etmiş olur."

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram'ın da konuşmalarının ardından katılımcılar, açılış kurdelesi kesilen camide ikindi namazını kıldı.

Erbaş, daha sonra ilçedeki Hacı Bektaşı Veli Camisi ile Hiranur Camisi'nin açılışlarına da katıldı.