DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI

29.05.2022 15:56

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gençlerle buluştu.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gençlerle buluştu.

Erbaş, '29 Mayıs sabahı fethin yıl dönümünde gençlerle Ayasofya'dayız" etkinliği kapsamında gençlerle sabah namazında buluştu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazını kıldırdı, ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, fethin yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde bir arada olmanın çok anlamlı olduğunu anlattı.

Erbaş, "Şehri İstanbul fatihini bekliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bekliyordu. Fatih olmak demek ki ona nasip olacaktı. 1453 yılında, 21 yaşında artık fethin zamanı gelmişti. 'Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' diyor ya şair işte sizler gibi gençler görüyorum. Fatih'in yaşında gençler şu anda Fatih'in emaneti fethin emaneti Ayasofya Camisi'nde sabah namazında birlikte secde etti. İnşallah sizler nice insanların gönüllerini fethederek namaz kılmayan insanların, namaz kılmayan arkadaşlarınızın namaz kılmasına vesile olarak fetihler gerçekleştireceksiniz"

Başkan Erbaş program sonrası gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI

YORUMLAR
500
Ayasofya'da namaz kıldıran Erbaş, gençlerden istekte bulundu: Namaz kılmayanları namaza davet ederek fetih gerçekleştireceksiniz Ayasofya'da namaz kıldıran Erbaş, gençlerden istekte bulundu: Namaz kılmayanları namaza davet ederek fetih gerçekleştireceksiniz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç
Kaynak: DHA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI - Son Dakika


Son Dakika
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement