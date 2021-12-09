Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fildişili mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fildişi Sahili İmamlar Konseyi (Diyanet İşleri) Başkanı Ousmane Diakite ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ousmane Diakite'ye çalışmalarında başarılar diledi. Ali Erbaş, Türkiye ile Fildişi Sahili arasında çeşitli alanlarda yapılan iş birliğinden bahsederek, "Din hizmeti ve diyanet alanlarında Fildişi Sahili'ndeki Müslüman kardeşlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah işbirliği yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemizde özellikle imam hatip ve ilahiyat fakültelerimiz hem nitelik hem de nicelik bakımından ileri seviyededir. Fildişi Sahili'nden 27 kadar öğrenci var. Bunu ne kadar artırabiliriz konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Fildişi Sahili İmamlar Konseyi Başkanı Diakite ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2015 yılındaki ziyaretinden sonra elhamdülillah iki ülke arasındaki ilişkiler daha iyiye gitti" diye konuştu.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.