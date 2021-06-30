Üye Girişi
Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti - Son Dakika

Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti

30.06.2021 14:07
Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu makamında kabul etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Başkan Erbaş, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ifade ederek, "Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkiler, hep üst seviyede oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar dayanıyor. Özellikle 1960'lardan sonra Türkiye'den Fransa'ya giden vatandaşlarımız vesilesiyle de ilişkilerimiz üst seviyeye çıkmış durumdadır. Bu ilişkileri sizler sayesinde daha da geliştireceğiz" dedi.

Fransa'da 700 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığını belirten Başkan Erbaş, "Sadece Türk değil, Müslümanların her zaman din hizmetine ve eğitimine ihtiyacı var. Bunu biz yıllardan beri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Başkan Erbaş, doğru din eğitiminin önemine işaret ederek, "Şunu açıkça ifade etmeliyim ki Türkiye olarak biz aşırılıklardan uzak, doğru dini bilgiyle bir din eğitimini öteden beri tercih ediyoruz. Zaten İslam'ın ismi de 'barış' anlamına geldiği için bütün dünya insanlarının birlikte, barış içerisinde yaşamaları için neler yapabiliriz bunun gayretindeyiz. Bununla ilgili de çok büyük tecrübemiz var. Medeniyet itibarıyla farklı inançlardan, mezheplerden, ırklardan insanlarla asırlar boyunca bu topraklarda bir arada yaşanmışlık ifade eden büyük bir tecrübemiz var. Bugün tabii aynı şey Fransa'da söz konusu. Dolayısıyla her iki ülkenin de birlikte yaşama tecrübesinde bizim iyi bir şekilde istifade etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Fransa Ankara Büyükelçisi Herve Magro ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.


Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti
Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Fransa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Toplum Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş 14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı 14:02 Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi 13:51 Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız 11:54 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Son Dakika Haberleri
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:50 Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti         
14:23
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor         
14:05
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz         
13:20
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
13:19
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 14:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement