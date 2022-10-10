Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'da vatandaşlarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Fransa Sarcelles Selimiye Camisi'nde yatsı ezanını okuyup, namazı kıldırdı.

Erbaş, cemaate hitabında, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin 1451. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Cenabıhak, hepimizi Peygamber Efendimize layık ümmet eylesin. Onun yolundan gitmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin." temennisinde bulundu.

Hz. Muhammed'in insanlık için en güzel örnek olduğunu aktaran Erbaş, iyi bir baba, anne, kardeş, lider, başkan, komşu, akraba ve evlat olmak için Hz. Muhammed'e bakmak gerektiğini dile getirdi.

"Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." ayeti kerimesini hatırlatan Erbaş, "Onun yeryüzüne getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den 1400 küsur senedir dünya istifade ediyor. Bu istifade, kıyamete kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olan İslam'ın bir denge dini olduğunu belirten Erbaş, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin yeryüzünde insanlar arasında dengesizlikler olmasın diye gönderildiğini vurguladı.

Bütün peygamberlerin denge dini İslam'ı tebliğ etmek için görevlendirildiğini ifade eden Erbaş, "İslam bize verilen en büyük nimet." dedi.

"Cenabıhak gençlerimizi, çocuklarımızı sıratımüstakimden ayırmasın"

Erbaş, 28 yıl önce Fransa'da bulunduğu dönemde iki ay boyunca görev yaptığı Sarcelles Selimiye Camisi'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne güzel bir camiye kavuşmuşsunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 30 sene boyunca Selimiye Camisi cemaati daha önceki camide namazlarını kıldılar, çocuklarının eğitimleri orada oldu. Nice cemaatimizden insanlar rahmetli olmuş. Allah hepsine rahmet eylesin. Renkleriyle, yazılarıyla, halısıyla, çatısıyla, minberiyle, mihrabıyla, kürsüsüyle, her şeyiyle çok güzel olmuş. Bu camide tek bir tuğlası olan kardeşimizden Cenabıhak razı olsun. Cenabıhak gençlerimizi, çocuklarımızı sıratımüstakimden ayırmasın, neslimizi camilerden uzak bırakmasın."

Erbaş'a ziyaretinde, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş da eşlik etti.