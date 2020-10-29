Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı...
29.10.2020 21:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fransa'da yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fransa'da yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından, Fransa'nın Nice kentinde bir kilisede yaşanan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum" ifadelerini kullandı.
-İHA-
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