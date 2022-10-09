Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'da sabah namazında gençlerle buluştu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'da sabah namazında gençlerle buluştu

09.10.2022 15:56

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'da sabah namazında gençlerle buluştu Fransa'nın Valenton kentindeki Yunus Emre Camii'nde "Sabah Namazı Gençlik Buluşması" etkinliğinde gençler ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Namaz, İslam'ın en önemli kulluk vazifesi...

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'da sabah namazında gençlerle buluştu

PARİS - Fransa'nın Valenton kentindeki Yunus Emre Camii'nde "Sabah Namazı Gençlik Buluşması" etkinliğinde gençler ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Namaz, İslam'ın en önemli kulluk vazifesi olan bir ibadettir" dedi. Mevlid-i Nebi Haftası programına katılmak için Fransa'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valenton kentinde Yunus Emre Camisi'nde Sabah Namazı Gençlik buluşmasına katıldı.

"Peygamberimiz insanları cehaletten kurtarmak için mücadele etti"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazı sonrası yaptığı konuşmada, gurbetçi vatandaşların Mevlid-i Nebi'sini tebrik etti. "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" ayet-i kerimesine atıfta bulunan Başkan Erbaş, "Rahmet, merhamet, şefkat Peygamberi diyoruz ya işte bunu Rabbimizin bu ayet-i kerimesine istinaden söylüyorum. O bütün insanlığa iyilikler, güzellikler getirdi. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen Kur'an-ı Kerim ile tün insanlığı aydınlattı. Allah Resulü Efendimiz 23 sene boyunca bu vazifesini en güzel bir şekilde yerine getirdi. Cehaletin dibine kadar batmış olan insanları o bataklıktan kurtarmak için büyük mücadeleler verdi" dedi.

Başkan Erbaş, Hz. Muhammed'in kazandırdığı değerleri, ilkeleri insanlara tebliğ etmek için bugün camiler, mescitler ve Kur'an kurslarının olduğunun altını çizerek, "İbadet, en büyük kulluk vazifesidir. Namazın, İslam'ın en önemli kulluk vazifesi olan bir ibadet olduğunu idrak ederek yaşayarak göstermek bizim en önemli vazifelerimizden birisidir" diye konuştu.

"Namaz insanda otokontrol vazifesi yapıyor"

Namazın önemine de değinen Başkan Erbaş, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz 'Namaz, dinin direğidir' buyururken, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Namaz, insanı bütün kötülüklerden alıkoyar.' buyurmaktadır. Bundan anlıyoruz ki namaz insanda bir otokontrol vazifesi yapıyor. Namaz kılan insan abdestiyle, niyetiyle namaza durduğunda Rabbinin huzuruna durmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Fatiha Suresi'nin öneminden bahsederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Namaz kılan insan Fatiha Suresi ile Rabbine; "Allah'ım ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Nimet verdiğin kimselerin yoluna yani bizi Peygamberlerin yoluna ulaştır. ya Rabbi Peygamberlerin yolunda giden, onların dostları, takipçileri, Allah dostları Ashab-ı Kiram'ın yoluna ulaştır. Yani Allah'ın gazabına uğramışların yoluna değil ve azıp sapmış kimselerin yoluna da değil. Onların yollarından bizi uzak eyle ya Rabbi' diye dua ediyoruz. Aynı zamanda namaz ne muhteşem bir ibadet değil mi? O yüzden namaz dinin direğidir. Bizim ruhen ve bedenen diri kalmamızın en önemli unsurlarından birisidir namaz."

"28 yıl önceye göre Fransa'da cami ve cemaat sayısı artmış"

Fransa'ya ilk defa 28 yıl önce geldiğini ve o döneme göre cami sayısı ve cemaatinin arttığını kaydeden Erbaş, "Gençler, çocuklarımız camilerde temel dini bilgilerini öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Camilerimiz bizim yuvamız gibi olmuş" ifadesini kullandı. Yapımı devam eden caminin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, daha sonra cemaatle kahvaltı etti. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş da katıldı.

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransa, Güncel, Son Dakika

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