Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazilerle iftar yaptı

12.04.2022 11:44

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazilerle yaptığı iftar programında Kahraman gazilerimiz, vatanın ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi hainlere karşı göğüslerini siper ederek gösterdi dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazilerle yaptığı iftar programında Kahraman gazilerimiz, vatanın ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi hainlere karşı göğüslerini siper ederek gösterdi dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz Derneği tarafından Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. 15 Temmuz Gazileri ile bir araya gelen Erbaş, programda yaptığı konuşmada gazilik mertebesinin önemine değindi. Gazilerin gövdelerini, hainlerin saldırılarına siper ettiğini söyleyen Erbaş, Gövdenizi hainlerin saldırılarına siper ettiniz. Kahraman gazilerimiz, vatanın ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi hainlere karşı göğüslerini siper ederek gösterdi. Biz, vatanın ne kadar önemli olduğunu sizin, gözünüzü kırpmadan şehadete ve gaziliğe yürümenizle fark ettik. Hepimiz büyük bir uykunun içerisindeydik. Allah hepinizden razı olsun. Gaziliğiniz büyük bir mertebedir. Allah gaziliğinizi mübarek eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak şehitliği, gaziliği ve vatanseverliği anlatmaya çalışıyoruz. Eserlerimizle ve yayınlarımızla bunu gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Milli manevi değerlerimizin ne olduğunu canımızla ve cananımızla göstermeye ilelebet devam edeceğiz ifadesini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz, Altındağ, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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