Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlerimiz, milletimize ve insanlığa hizmet etme idealine sahip olmalıdır" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) online düzenlediği "Ufuk Turu" programına katıldı. TGSP Yönetim Kurulu ve genç STK temsilcilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gençler olarak sivil toplum faaliyetlerine gönül verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gençler bizim en önemli değerimizdir. İslam davasını omuzlayacak, geleceğe taşıyacak, örnek olacak gençlerimizin sayısı ne kadar artarsa biz o kadar memnun oluyoruz" dedi. Başkan Erbaş, Hazreti Muhammed'in gençlik döneminde öne çıkan en önemli olaylardan birisinin de onun hılful fudul-erdemliler cemiyetine katılması olduğunu hatırlatarak, "Bu topluluk, hılful fudul-erdemliler cemiyeti bugünkü manada bir Sivil Toplum örneğidir. Peygamberimiz her zaman bu cemiyete katılmasını hayırla yad etmiştir" ifadelerini kullandı. Sivil toplum çalışmalarının modern dönemden önce başladığını ifade eden Başkan Erbaş, "Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, inancımızda bunun asırlarca öncesine giden örnekleri var. İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetidir. Vakıf anlayışının temeli Allah Rasülü efendimize dayanıyor. İlk vakıf Peygamber Efendimizdir" diye konuştu.



"Gençlerin bizim medeniyetimizde önemli bir yeri vardır"



Türkiye'deki Gençlik STK çalışmalarının dünyadaki Müslüman topluluklara göre çok ileri düzeyde olduğunu belirterek bunun nedenini şöyle açıkladı:



"Ülkemiz büyük bir medeniyet birikimi üzerine oturmuş olmasıdır. ve bu bize önemli bir özgüven veriyor. Gençlerin bizim medeniyetimizde önemli bir yerinin olması bu özgüvenimizdeki önemli bir güçtür. Selçuklulardan Osmanlılara, Osmanlılardan günümüze baktığımız zaman vakıf medeniyetinin, sivil toplum kuruluşlarında gençlerin ne kadar ön planda olduğunu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet çağı değiştiren bir genç önümüzde, bu bizim için önemli bir örnektir."



"Peygamber Efendimizin hayatını mutlaka okutmalıyız"



Türkiye'nin önemli bir genç nüfusa sahip olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Öncelikle kendi inanç, medeniyet ve kültür değerlerimizi her yönüyle iyice tanımalı ve bunu gençlerimize ulaştırmalıyız. Peygamber Efendimizin hayatını gençlerimize, çocuklarımıza mutlaka okutmalıyız. Bütün değerlerin, bir arada yaşamanın, güzel ahlakın ve erdemin en güzel örneğini Peygamber Efendimizde görüyoruz. Onun hayatını bütün yönleriyle en güzel şekilde öğrenmeye ve yaşamaya muhtaç olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız" şeklinde konuştu.



"Peygamberimiz ahlak devrimini gençlerle yaptı"



Başkan Erbaş, Peygamber Efendimize Mekke'de zor zamanlarda inananların büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluştuğuna işaret ederek, "Bu bizim için çok önemli bir referanstır. Hz Ali, Musab b. Umeyr, Erkam b. Ebi'l Erkam, Muaz b Cebel ve daha pek çok sahabe 20 yaşın altındaki gençlerden oluşuyordu. Peygamberimiz ahlak devrimini bu gençlerle yaptı" ifadelerini kullandı. Bir gencin her şeyden önce sağlam bir İslam inancına sahip olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, "İslam'ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama anlayışı gibi bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarını gençlerimize ulaştırmanın heyecanı, derdi içerisinde olmalıyız" diye konuştu.



Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, "Bunun için gençlerimize yönelik okuma ve eğitim faaliyetlerimizi öncelemeliyiz. Eğitim olmazsa, ilim, hikmet, bilgi, irfan olmazsa nicelik olarak ne kadar fazla olursa olsun, onun bir anlamı olmayacağını yeniden hatırlatmak istiyorum" dedi.



"Gençlerimize ilim, irfan, bilgi, hikmet heyecanını aşılamalıyız"



Gençlerimizin büyük bir ideale sahip olması gerekiyor, insan ideali kadardır" diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:



"Milletinize ve insanlığa hizmet etmeyi de gençlerimiz mutlaka ideallerine dahil etmelidir. Bu meyanda özellikle şu hadis-i şerifi bütün gençlerimize aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Bu adeta İslam ahlakının en kapsamlı ve özlü ifadesidir. Sizler bugün insanlığa faydalı olmak için buralardasınız. Gençler olarak köklü bir bilgiye ve mefküreye sahip olmamız gerekiyor. Okumak, farklı alanlarda bilgi sahibi olmak sürekli uğraşımız olmalı. Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir. Bilgi en büyük güçtür. Gençlerimize ilim, irfan, bilgi, hikmet heyecanını aşılamak bizim, sivil toplum kuruluşlarımızın en önemli mefküresi, ideali olması lazım."



İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Erbaş, "Yakın tarihi, son iki asırda dünyada yaşanan gelişmeleri, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen etkenleri mutlaka her zaman önümüzde canlı tutup bunlardan ders, ibret almalıyız. Tefrikaya sebep olan şeyler nedir, bugün dünyayı karıştırmaya, özellikle İslam dünyasında insanları birbirine düşürmek isteyenler hangi konuları tefrikaya ediyorlar, bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



"Güzelliklerin hayata taşınması için gayret etmeliyiz"



Başkan Erbaş, güzel bir ahlakın önemine değinerek, "Gencin süsü güzel ahlakıdır. Edep, nezaket ve zarafet her bir gencimizin en küçük davranışlarında bile olmazsa olmazıdır. Her yazımızda, konuşmamızda bunu mutlaka gençlerimize ulaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.



Gençlerin asil bir duruşa ve aksiyona sahip olması gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, "Bütün imkanlarınızla bildiğiniz ve yaşadığımız güzelliklerin hayata taşınması için gayret etmeliyiz. İyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması için gayret etmek bizim en önemli vazifelerimizden birisidir" şeklinde konuştu. - ANKARA