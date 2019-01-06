Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimize Bırakacağımız En Büyük Değer, Kur'an-ı Kerim ve Hz....

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimize Bırakacağımız En Büyük Değer, Kur'an-ı Kerim ve Hz....

43 dakika önce

Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Kurulunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük değerimiz, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Kurulunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük değerimiz, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) 14. Olağanüstü Genel Kuruluna katıldı. Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen genel kurulda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Erbaş, "Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük değerimiz, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir. DİTİB'in kuruluş amaçlarının başında da bunlar gelir" dedi.

Vakıfların, derneklerin hizmetin vasıtaları olduğunu ifade eden Erbaş, DİTİB'in sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa hizmet etmeninin gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Erbaş, DİTİB'in kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, "DİTİB çok büyük faydalara, bereketlere vesile oldu, olmaya da devam edecek inşallah. Bu anlayış, birlik, beraberlik ruhunu geliştirmeye vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Genel kurula Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can ve Fransa DİTİB Genel Kurul üyeleri katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Fransa, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:53:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimize Bırakacağımız En Büyük Değer, Kur'an-ı Kerim ve Hz....
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]