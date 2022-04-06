Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı

06.04.2022 23:31
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun yemekhanesinde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun yemekhanesinde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Gençlik İftarına' katıldı. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik çalışmalarında yer alan gençler katıldı.

Gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, İslam'ın barış anlamına gelen, 'silm' kökünden geldiğini ifade ederek, "Biz iddialıyız ve bu iddiamızı dünyanın her yerinde ısrarla dile getiriyoruz. Yeryüzünün dengesi İslam'a bağlı. İslam varsa denge var. İslam varsa huzur var. İslam varsa barış var. İslam varsa kardeşlik var. İslam varsa dayanışma var, paylaşma var" dedi.

Erbaş, bugün dünyada ırkçılığın, ayrımcılığın olduğunu ve modern bir köleliğin yaşandığını dile getirerek, "Bu köleliği geçmişte de günümüzde de reddeden yegane sistem İslam'dır. Çünkü İslam'da, 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten Müslüman olamazsınız' buyuran bir Peygamber var ve o Peygamber Veda Hutbesi'nde diyor ki; 'İnsanlar, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a herhangi bir üstünlüğü yoktur. Allah indinde en üstün olanınız, takva sahibi olanınızdır.' Allah'ın emirlerini en iyi kim yerine getiriyorsa, haramlardan en çok kim kaçınıyorsa, rengi, dili, ırkı ne olursa olsun en üstün olan odur" diye konuştu.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam, İftar, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftar yaptı - Son Dakika


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