Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti

03.12.2021 17:33

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak görme engelli, işitme engelli ve bedensel engelli kategorilerinde yoğun çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak görme engelli, işitme engelli ve bedensel engelli kategorilerinde yoğun çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Kani Karaca Görme Engelli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile Melike Hatun Camisi İşitme Engelliler Kur'an Kursu öğrenci ve velilerini makamında kabul etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Erbaş, bugünün engellilere yönelik çalışmaların daha da gelişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının engellilere yönelik çalışmalarından bahseden Erbaş şunları kaydetti:

"Diyanet İşler Başkanlığı olarak öteden beri engellilerimize yönelik yoğun çalışmalarımız var. Görme engelli Kur'an kurslarımız var. Braille alfabesi ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar var. İşitme engeliyle ilgili İslam dünyasında ilk defa Türk İşaret Dilinde Dini Kavramlar Sözlüğü hazırladık. Binlerce adet bastık ve engellilerimize ulaştırmaya çalıştık. Başta görme ve işitme engellilerimiz olmak üzere bütün engellilerimizle ilgili olarak eğitim programları düzenledik. Üç yüz kadar imamımıza, Kur'an kursu öğreticimize Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezimizde işaret dili eğitimi, Braille alfabesini okuma eğitimi verdik. Şimdi bu hocalarımız görme ve işitme engellilerle ilgili onlara yardımcı oluyorlar. Açılan Kur'an kurslarımızda o eğitime katılan ve o eğitim programını bitirerek sertifika alan hocalarımız bu dersleri veriyorlar. Yine bazı camilerimizde işaret dili tercümanlarımız var."

Kabulde Kani Karaca Görme Engelli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ilahiler okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Görme Engelli, Engelli, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:10 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür
18:09 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
17:47 Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğenini öldürdü
17:38 "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözüyle gündeme oturan Fehmi Pazarlı kendini savundu
17:33 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu!
17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı
17:17 Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti
17:08 Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
16:59 Muğla'da üzen olay! Maden için cami ve kiliseyi yıktılar
"Asgari ücret 4 bin lira olmalı" diyen Destici, beklentilerini yükseltti "Asgari ücret 4 bin lira olmalı" diyen Destici, beklentilerini yükseltti         
18:19
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 18:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement