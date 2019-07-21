Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : "Gözaydınlığımızsınız. Geleceğimizin mimarlarısınız"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : "Gözaydınlığımızsınız. Geleceğimizin mimarlarısınız"

51 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı.
"Gözaydınlığımızsınız. Geleceğimizin mimarlarısınız"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : Gözaydınlığımızsınız. Geleceğimizin mimarlarısınız
Diyanet İşleri Başkanlığı, Süleyman Soylu, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:55 Kaynak: AA
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