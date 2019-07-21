Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : "Gözaydınlığımızsınız. Geleceğimizin mimarlarısınız"
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:55 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı.
"Gözaydınlığımızsınız. Geleceğimizin mimarlarısınız"
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