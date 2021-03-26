Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıyı kınadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kıbrıs Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." - ANKARA