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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması

07.07.2021 14:50

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz Müslümanlığımızın ilkeleri ile toplumdaki sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, barışı, birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz Müslümanlığımızın ilkeleri ile toplumdaki sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, barışı, birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz. Dinimiz bunun için en önemli vasıtadır. İbadetlerimiz bunun için en önemli vasıtadır." dedi.

Erbaş, Ordu'da Gürgentepe Müftülüğü hizmet binası ve Kur'an Kursunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, binada, ilçedeki büyüğünden küçüğüne hizmet verecek önemli bir faaliyetin içerisinde olduklarını söyledi.

Kur'an kursunda Allah'ın kelamının öğretileceğini, gençlere Peygamberin yolunda nasıl gidileceğinin gösterileceğini belirten Erbaş, "Budan daha hayırlı açılış olur mu? 'Allah güzeldir, güzeli sever.' buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte güzel bir bina, ilçe müftülüğümüz." ifadesini kullandı.

Erbaş, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah Resulü Efendimizin en önemli öğrencileri, talebeleri Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki mektepte yetişti. İnşallah Gürgentepe ilçemizin güzel çocuklarının Rabbimizi öğrendiği, Peygamberimizi öğrendiği, vatan sevgisi, millet sevgisi, birlik, beraberlik, dürüstlük, evrensel değerler, bütün bu değerlerin öğretildiği yer olacak ilçe Müftülüğümüzün içindeki 4-6 yaş Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi. Ülkemizin 81 ilinde ve 922 ilçesinde buna önem veriyoruz. Milletimizin çimentosudur dinimiz, elhamdülillah. En üst şemsiye, o şemsiyenin altında hepimiz toplanıyoruz."

Müslümanlığın kendileri için en büyük nimet olduğunu vurgulayan Erbaş, "Biz Müslümanlığımızın ilkeleri ile toplumdaki sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, barışı, birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz. Dinimiz bunun için en önemli vasıtadır. İbadetlerimiz bunun için en önemli vasıtadır." diye konuştu.

Erbaş, toplum hayatını en iyi noktalara getirebilmek için ahlaki ilkelere sahip olunması gerektiğini vurgulayarak Diyanet İşleri olarak buna katkı sağlamaya gayret ettikleri söyledi.

"Gençlerimiz, çocuklarımız daha dürüst, daha iyilik sever nasıl olabilir, daha sevgi toplumunun ferdi nasıl olabilir, daha vatansever nasıl olabilir, bayrağın sevgisini gönlünde nasıl taşıyabilir, 'Minarelerden yükselen bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' beyitlerinde ifade edilen o ruha nasıl sahip olabilir? Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullanan Erbaş, şunları söyledi:

"Sayın Valimiz biliyorum nasıl koşturuyor, faydalı insan nasıl olunur, onun gösteriyor. Allah kendisinden razı olsun. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız göğsümüzü kabartan işler yapıyor. Müftülerimiz, şehrimizde 19 ilçemiz var, 19 ilçemizin müftüleri, her biri bulunduğu şehrin manevi mimarlığını yapıyor. İmamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz bulundukları mahallenin manevi rehberliğini yapıyor. Sayın Valimizin rehberliğinde bütün şehrimizin yöneticilerini tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birliğinizi, beraberliğinizi, daim eylesin."

Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yüreklerimiz toplu vurmaya devam edecek inşallah ve değil düşman, top bile bizi sindiremeyecek. Rabb'im bu müftülük binasının ve içindeki müştemilatının, Kur'an kursunun, gençlik merkezinin ve yanındaki külliyenin, caminin yapımında yapılmasında, inşasında emeği geçen herkesten razı olsun. Büyük küçük bazen öyle olur ki yani 'Az veren candan, çok veren maldan' derler ya, Allah az verenden de çok verenden de razı olsun. Devletimizi ilelebet payidar eylesin, devletimiz güçlü olmazsa bu müesseseler yapılamaz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletsizliğin ne olduğunu devletini kaybeden, yurdundan yuvasından sürülen, mülteci durumuna düşen insanları görüyoruz değil mi? Onları görüyoruz."

Ramazanda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyetiyle İdlib'e gittiğini belirten Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devleti kaybetmenin, yurdundan, yuvasından çıkmak zorunda kalmanın ne olduğunu orada müşahede ettim. Ülkemizin her ilinde, neredeyse her ilçesinde muhacirler var, mülteciler var. Allah onların yardımcısı olsun. Onlara sahip çıkalım. Biz sahip çıkarsak toplumdaki düzen uzar, huzur devam eder. Sahip çıkmaz kendi haline bırakırsak düzen bozulur, huzur bozulur. Bunu devletimizin yetkilileri, elhamdülillah biliyorlar ve en güzel şekilde bu düzeni korumaya, iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden gelen gayreti bütün müftülerimiz, tüm mensuplarımız aracılığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz."

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ve Gürgentepe Müftüsü Abdussamet Şen'in de konuşmalarının ardından katılımcılar, açılış kurdelesi kesilen İlçe Müftülüğü hizmet binası ve Kur'an Kursunu gezdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gürgentepe, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü binası ve Kur'an Kursu açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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