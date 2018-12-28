Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac Kuraları Çekimine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac Kuraları Çekimine Katıldı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac kuraları çekimine katıldıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kuraları çekimine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac kuraları çekimine katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kuraları çekimine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: İHA

Hac, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel
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