Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac Kuraları Çekimine Katıldı
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac kuraları çekimine katıldıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kuraları çekimine katıldı.
Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, Hac
kuraları çekimine katıldı
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
, Hac kuraları çekimine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: İHA
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