Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin

01.04.2021 15:17

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsinDİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam aleminin salgın nedeniyle hac ibadetinden mahrum olduğunu belirterek, "2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz bilemiyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam aleminin salgın nedeniyle hac ibadetinden mahrum olduğunu belirterek, "2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz bilemiyoruz. Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın, hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen 'Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Erbaş, Hac ibadetinin İslam'ın en kapsamlı ibadeti olduğunu söyledi. Erbaş, Haccın varoluşu, yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri ve güzel ahlakı öğrettiğini belirterek, "Dolayısıyla hac, müminin kendi hayatı, hayalleri ve hataları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa, aklından, kalbinden ve hayatından çıkarmasıdır. Muhasebe, azim ve kararlılık ekseninde kişinin kendi iç dünyasına doğru yaptığı derinlikli bir yolculuktur hac. Samimi bir tövbe ile alemlerin rabbine yönelerek dua ve yakarışlarla kendini affettirmesidir hac. Bu anlamda hac, yeniden doğuştur" dedi.

'UMRE VE KUDÜS ZİYARETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAPTIK'

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1979 yılından itibaren hac, 1984 yılından itibaren de umre organizasyonlarını sürekli geliştirdiğini söylerek, şöyle konuştu:

"Bütün bu hizmetlerle halkımızın hac ve umre ibadetine yönelik azim ve şevki daha güçlü hale gelmekte, bu ibadetlerin kolaylıkla ve en güzel şekilde yerine getirilmesi temin edilmektedir. Ayrıca kadim medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri de Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs şehridir. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren de Kudüs bağlantılı umre turları düzenlenerek medeniyetimizdeki önemli bir geleneği devam ettirmekteyiz. Bundan bir kaç ay öncesi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı, Umre Hizmetleri Daire Başkanlığının adını Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı olarak değiştirdik. İnşallah bundan sonra Kudüs ziyaretlerimize daha bir önem vererek, bütün dünya Müslümanlarının Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek bir farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı bütün insanlığa göstermek noktasında da bir katkı sağlayacaktır bu girişimiz."

'BİR MİKTAR MÜSLÜMAN HACCA GİDEBİLSİN'

Erbaş, geçen yıl sadece Suudi Arabistan'da yaşayan çok az sayıda kişinin hac ibadetini yapabildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İslam aleminde hem hac için hem umre için çok büyük bir özlem oluştu. Rabbimden niyazım, bu salgın hastalığın insanlığın üzerinden kalkması. Çünkü hac hakikaten müminler için birliğin, tevhidin, vahdetin sembolü. Cenabı hak en kısa zamanda bu beladan bütün insanlığı kurtarsın. Duaya devam edeceğiz. Tedbir, tevekkül ve dua Müslümanın ayrılmaz parçaları. Tedbirimizi alacağız, inşallah 2021 yılında bilemiyorum salgının süreci nasıl devam edecek, artacak mı, azalacak mı? 2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz, bilemiyoruz. Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın ve hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin. Bunun için hem tedbir hem duaya devam etmeliyiz."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman, Asker, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası         
15:49
Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı         
15:32
İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı         
15:00
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu         
14:46
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı         
14:42
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 16:07:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei