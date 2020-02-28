Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da cuma hutbesi okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da cuma hutbesi okudu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da cuma hutbesi okudu

12 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da cuma hutbesi okudu, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da cuma namazı öncesinde şehitler için dua etti. Erbaş, "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu hutbe irad etti, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, "Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor" diyerek; "Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir" ayetini okudu. Erbaş, Allah yolunda savaşanlarla ilgili de bir hadisi hatırlattı.

Mehmetçiğin her zaman zalimin karşısında yer aldığını belirten Erbaş, "Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Mehmetçiğimiz, 'De ki: Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur' ayetine iman ederek hakkın yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır. Mehmetçiğimiz, 'Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz' ayetine gönülden bağlanarak zaferden zafere koşmaktadır. Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin, 'Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin' nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına 'dur' demektedir" dedi.

Erbaş, İdlib'de yaşanan hain saldırı ile ilgili, hutbesinde "terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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