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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Her mümin kötülükle mücadele etmekle mükelleftir"
6 saat önce
37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:08 Kaynak: AA
37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi. (2)
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