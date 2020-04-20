Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih... - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır"
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:16 Kaynak: AA
Son Dakika İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir