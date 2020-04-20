Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes evinde teravih namazını kılabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes evinde teravih namazını kılabilir - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes evinde teravih namazını kılabilir

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınamayacağını belirterek, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir; çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes evinde teravih namazını kılabilir, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınamayacağını belirterek, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir; çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Erbaş, 23 Nisan Perşembe akşamı teravih namazının ardından 24 Nisan Cuma günü ilk oruç ile mübarek Ramazan ayına girileceğini hatırlattı. Ramazan ayına koronavirüs salgınının gölgesinde girildiğine dikkat çeken Erbaş, bu yılın ramazan ayının temasını 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci' olarak belirlediklerini söyledi.

'ORUÇ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ KORUYUP, GÜÇLENDİRİR'

Erbaş, "Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır. Oruçlarımızı, Rabbimizin rızasına uygun söz, eylem ve tutumlarla bütünleştirelim. Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah'ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım. Eğer hakkıyla idrak ve ihya eder; hikmet, nimet ve güzelliklerini iyi değerlendirirsek ramazan ayı; hayatı bir okula, bütün yeryüzünü bir mabede dönüştürecektir" dedi.

'KURAN ÖĞRENME KAMPANYASI'

Erbaş, ramazanın büyük oranda evde geçirileceğinden hareketle, din hizmetlerini bu duruma göre planladıklarını, Diyanet TV aracılığıyla ramazana özel programlar hazırladıklarını bildirdi. Ramazanda Kuran okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik bir kampanya başlattıklarını açıklayan Erbaş, "'Kuran Öğreniyorum' programı her gün iki defa televizyonumuzda yayınlanacaktır. Kuran öğrenmek isteyen kardeşlerimizi o saatlerde Diyanet TV'ye bekliyoruz. Koronavirüs sebebiyle Kuran kurslarımız kapalı olduğu için uzaktan eğitim programları yayınlanmaya devam edecektir" diye konuştu.

'POPÜLİST TAVIRLARDAN UZAK KALINMALI'

Erbaş, Diyanet TV'de ayrıca iftar ve sahur programları, 30 farklı hafız tarafından tilavet edilen '30 Cüz 30 Hafız' adlı mukabele programı, vatandaşların camilerde birlikte ibadet edemediği gerçeğinden hareketle 'Ramazan Sohbetleri' programı, engellilere özel işaret diliyle hazırlanan programlar yayınlanacağının bilgisini paylaştı. Medyada yayınlanacak Ramazan programları konusunda uyarıda bulunan Erbaş, "Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

'12 MİLYONA YAKIN YARDIM YAPILACAK'

Erbaş, ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında yapılacak faaliyetler ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, geçen yıl 98 ülkede gerçekleştirdiğimiz yurt dışı faaliyetlerimizi, bu yıl 35 ülke ile sınırlandırmak durumunda kaldık. Dolayısıyla, bu yıl Ramazan faaliyetlerimize yurt içinde, ülkemizde ağırlık vereceğiz. Burada da iftar sofraları kurmak yerine; iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu itibarla, 2020 yılı ramazan çalışmalarımız kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında, 35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise 81 ilimizde 61 bin alışveriş yardım kartı, bayramlık kıyafet, vakfımıza yapılan bağışlarla kesilen adak kurban etlerini dağıtarak 152 bin 500 aileye ulaşmaya gayret edeceğiz. Özetle vakfımız, bu yıl ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyona yakın yardım yapmış olacak."

SMS İLE FİTRE

Erbaş, ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışların 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak yapılabileceğini, bunun yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı hesaplar aracılığıyla da bağışta bulunulabileceğini söyledi. Erbaş, "Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan '5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir" dedi.

'HERKES EVİNDE TERAVİH NAMAZINI KILABİLİR'

Ali Erbaş, teravih namazı ile ilgili bir soru üzerine, teravih namazlarının ramazan ayı boyunca camilerde kılınmayacağını belirterek, "Herkes evinde eşiyle, çocuklarıyla, ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" yanıtını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:28 Kaynak: DHA

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