Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbe irat etti - ORDU - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti.

Ordu Üniversitesi tarafından organize edilen bir konferansa katılmak üzere kente gelen Erbaş, Ulu Cami'de cemaate hutbe okudu. "Peygamberimizin dilinden dualar" konulu hutbede Erbaş, "Fani dünya hayatında, gün gelir nimete nail olur, şükrederiz, gün gelir sıkıntıyla karşılaşır, sabrederiz. Başarı ve mutluluğu olduğu gibi, keder ve meşakkati de mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, hayatımıza umut ve direnme gücü katan, eşsiz bir nimete sahibiz. İşte o nimet, ibadetlerin özü olan duadır." dedi.

Erbaş, duanın, Allah'a içtenlikle yalvarıp yakarış olduğunu belirterek "Onun eşsiz kudreti karşısında zayıflığımızı itirafımızdır. Onun lütfuna ve affına sığınma çabamızdır. Ona kulluğumuzu arz edip, ondan yardım istemektir. Bir mümin, dualarının kabul olmadığı düşüncesine asla kapılmamalıdır." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in bir hadisinde "Sizden biriniz, 'Dua ettim de duam karşılık görmedi' deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur." diye buyurduğunu anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Zira yüce Rabb'imiz, bazen dualarımız vesilesiyle bizi sayısız nimetlere erdirir. Bazen de üzerimizdeki bir musibeti kaldırır. Kimi zaman günahlarımızı affeder. Kimi zaman da istediğimizden daha hayırlısını bize ihsan eder. O halde, Rabb'imize yürekten ettiğimiz duaların mutlaka karşılık bulacağına inanalım. Duayla gelen bereketten, huzurdan, güvenden mahrum kalmayalım. Kendimize olduğu kadar, ailemize, sevdiklerimize, mümin kardeşlerimize, mazlumlara dua etmeyi unutmayalım. Anne babamızın, hastaların, yaşlıların ve muhtaçların duasını almaya gayret edelim."

Erbaş, hutbenin ardından cuma namazı kıldırdı.