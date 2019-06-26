Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.
(İlker Turak/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Ali Erbaş, Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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