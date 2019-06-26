Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti
51 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.
(İlker Turak/İHA)
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