Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi

25.04.2021 13:00
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Suriye'nin İdlib kentinde yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceledi.

DİYANET İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Suriye'nin İdlib kentinde yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceledi. Prof. Dr. Erbaş,  "Ülkemiz dünyanın her yerinde mümkün olduğunca gariplerin fakirlerin mazlumların mağdurların yanında olmaya çalışıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TDV Mütevelli Heyeti Üyelerinin de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a eşlik ettiği ziyaretin ilk durağı, TDV İdlib Koordinasyon Ofisi oldu. Başkan Erbaş, Babülhava bölgesinde bulunan, idari ofisler ve 2 merkezi depodan oluşan ofiste, yetkililerden insani yardım ile eğitim çalışmaları, yetim kampları, gıda ve ekmek yardımları gibi birçok konuda bilgi aldı. Başkan Erbaş, daha sonra Dana bölgesinde bulunan ve TDV'ye ait İbadurrahman Yetim Anaokulu ile İbadurrahman İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan Erbaş'ı anaokulunun öğrencileri şarkılarla karşıladı. Başkan Erbaş, burada öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterileri izledi ve çocuklara oyuncaklar hediye etti. Daha sonra imam hatip lisesine geçen  Erbaş, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden yapılan derslerle ilgili bilgi aldı ve öğrenciler ile öğretmenlere başarılar diledi. Erbaş, daha sonra TDV'nin İyilik Mağazası ve Kültür Merkezi ile Zemzem Yetim Kampı ve İman Yetim Kampı'na incelemede bulundu.

'TDV, TİTİZLİKLE YARDIMLARI YERİNE ULAŞTIRIYOR'Ali Erbaş, inceleme sırasından yaptığı açıklamasında, "Öncelikle Türkiye'mize, ülkemiz insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü onların Türkiye Diyanet Vakfına emanet ettiği iaşe, giyim, gıda ve barınma alanındaki yardımlarının tümünün en güzel bir şekilde burada nasıl kullanıldığını, Türkiye Diyanet Vakfının nasıl bir titizlikle yardımları yerine ulaştırdığını görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Şu an da bir yetimhanedeyiz, Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle ve tamamen bütün masraflarını karşılayarak yürüttüğü bir yetimhanedeyiz. Bu şekilde yüzlerce yetimin barındığı 3 kampımız var. Çoğu babasız, bir kısmı hem babasız hem annesiz yetimler. Şu mübarek ramazan gününde yetimlere sahip çıkmak, garip gureba insanlara, mazluma sahip çıkmak, onların duasını almak hakikaten çok önemli nafile ibadetlerden birisidir. Ülkemiz dünyanın her yerinde mümkün olduğunca gariplerin fakirlerin mazlumların mağdurların yanında olmaya çalışıyor" dedi.'TEŞEKKÜR EDİYORUM'TDV'nin Suriye'nin birçok bölgesinde faaliyet gösterdiğini dile getiren Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak sadece İdlib'de değil, Cerablus'ta, El Bab'da yani Suriye'nin şu anda mağdur bırakmış olduğu yerlerde olmaya çalışıyoruz. Dünyanın 149 ülkesine hem ramazan sofraları açarak hem milletimizin Türkiye Diyanet Vakfına emanet etmiş olduğu kurbanları ulaştırarak, zekatları, fitreleri ulaştırarak mümkün olduğunca bu vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben Türkiye Diyanet Vakfımıza bu emanetleri bağışlayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.'EĞİTİM FAALİYETLERİNİ DE DESTEKLİYORUZ'Başkan Erbaş, TDV'nin insani yardım, barınma gibi çalışmalarının yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Şu anda hem anaokulu hem yetimhanelerde vermiş olduğumuz eğitimler hem kültür merkezi, kütüphane hatta İdlib'in dışında bazı yerlerde üniversitelere, bütün bunları Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz destekliyoruz. Çünkü eğitim her şeyin başı. Yani eğitim olmazsa toplumda sağlıklı bir hayat olmaz. Başta din eğitimi olmak üzere, diğer konularda, Türkçe eğitimi, Arapça eğitimi, İngilizce eğitimi, dil eğitim üzerine materyaller alanında destek veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı olarak burada ve dünyanın pek çok yerinde her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz."

Başkan Erbaş, İdlib ziyaretinin son durağı olarak TDV'nin inşa ettiği Beytüsselam Köyü'ne uğradı. Başkan Erbaş, 3 katlı binalardan oluşan ve giriş katlarında engelli ailelerinin, diğer katlarda ise yetim ailelerin bulunduğu köyde, yetim çocukların müzik eşliğinde sergilediği yerel oyunları izledi. Yetim çocuklarla el ele tutuşarak köyü gezen  Erbaş, evlerde kalan engelli bireyleri ve ailelerini de ziyaret etti. Başkan Erbaş, eşi Seher Erbaş'la birlikte iftarını burada yetim çocuklarla birlikte açtı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV'nin faaliyetlerini inceledi - Son Dakika


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