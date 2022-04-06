Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu

06.04.2022 22:39
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençlik İftarı"na katılarak, orucunu gençlerle açtı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençlik İftarı"na katılarak, orucunu gençlerle açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen iftarda konuşan Erbaş, gençlerin ramazan ayını tebrik etti.

Allah'a itaat ve teslimiyet ile can taşıyan her varlığa karşı şefkat ve merhametin Müslüman düşünce ve ahlakının iki önemli noktası olduğunu anlatan Erbaş, dünyayı, kaybettiği ve muhtaç olduğu değerlerle buluşturmanın Müslüman gençlere düştüğünü belirtti.

Erbaş, gençlerin gayretleriyle daha iyi bir dünyanın inşa edileceğine inandığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu

YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman, gençlik, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Ukrayna'nın sadece Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bin sivil kayıp var!
22:28 ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı!
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
20:52 Fenerbahçe'yi eleyen Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
20:40 Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu
20:25 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 22:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement